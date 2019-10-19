Палата общин британского парламента приняла поправку об отсрочке Брекзита

Таким образом голосование о соглашении с ЕС, достигнутом в Брюсселе 17 октября, стало бессмысленным. Тем не менее, премьер-министр Борис Джонсон уже заявил депутатам, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, как и было запланировано.

Ранее в ходе дебатов в парламенте лидер лейбористов Джереми Корбин назвал обновленное соглашение по Брекзиту даже худшим, чем то, которое предлагала экс-премьер Тереза Мэй.

Нынешние дебаты в британском парламенте проходили под аккомпанемент многотысячной акции противников Брекзита. Участники, среди которых был и мэр Лондона Садик Хан, прошли маршем по улицам британской столицы и собрались на митинг у британского парламента. В эфире британских телеканалов они требовали нового референдума по вопросу о выходе страны из ЕС.

Нынешние дебаты в британском парламенте фактически поставили крест на сделке, о которой в Брюсселе договорился премьер-министр Борис Джонсон.

Главным камнем преткновения в переговорах по «Брекзиту» оставалось положение территориально обособленной Северной Ирландии и то, как один из британских регионов будет вести экономические связи с входящей в ЕС Ирландией. Британские парламентарии опасаются того, что после выхода Соединенного Королевства из сообщества Северная Ирландия частично может быть экономически отторгнута от страны.

В предыдущих вариантах сделки говорилось об установлении на время переходного периода режима «бэкстопа». Он предполагал, что за это время Лондон и Брюссель смогут договориться о приемлемом друг для друга решении, а в случае, если оно не будет найдено, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

В новом же варианте, одобренном премьер-министром Борисом Джонсоном, эта составная часть Британии будет включена в единый рынок Евросоюза и одновременно останется частью таможенного пространства Соединенного Королевства. План «бэкстопа» фактически отменен. Также, согласно сделке с Брюсселем, Северная Ирландия останется т.н. воротами в таможенную зону ЕС, а Лондон не будет налагать тарифы на ввозимые туда продукты, если они не предназначены для дальнейшей транспортировки через границу.

Эти положения полностью или частично не устраивают не только лейбористов, но и в частности Демократическую юнионистскую партию Северной Ирландии: она считает, что разногласия по границе с Ирландией не урегулированы. Также против выступают Шотландская национальная партия и Партия Уэльса.

Палата общин ранее трижды отклонила проект сделки с Брюсселем, предложенный Терезой Мэй. В том числе это стоило ей поста британского премьер-министра, на котором ее сменил Борис Джонсон.

Таким образом, Великобритания, скорее всего выйдет из ЕС по жестокому сценарию – то есть без соглашения с Евросоюзом. В течение следующей недели британское правительство представит проект соответствующего закона.

В свою очередь, лидер палаты общин заявил, что голосование лишь отложено до следующей недели, причем по инициативе правительства. Палата общин требует от премьера до конца дня направить в ЕС запрос об очередной отсрочке Брекзита.