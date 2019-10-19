В Нальчике после драки с полицейским из полка имени Кадырова умер карельский спецназовец

Инцидент, как передает Интерфакс, произошел в Институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России. По сведениям агентства конфликт между полицейскими возник еще накануне вечером . Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщал, что полицейский из Чечни повалил коллегу на пол и стал бить по голове.