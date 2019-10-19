В Нальчике после драки с полицейским из полка имени Кадырова умер карельский спецназовец

Инцидент, как передает Интерфакс, произошел в Институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России. По сведениям агентства конфликт между полицейскими возник еще накануне вечером . Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщал, что полицейский из Чечни повалил коллегу на пол и стал бить по голове.
2019-10-19T17:31:00+03:00
2019-10-19T17:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 19 октября 2019
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