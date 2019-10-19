К этому часу удалось опознать 11 из 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Об этом сообщил председатель регионального правительства Юрий Лапшин. По его словам, среди жертв – в основном, жители Красноярского края, Кемеровской , Волгоградской областей и Хакасии. 6 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В результате прорва дамбы на одном из предприятий золотодобывающего холдинга «Сибзолото» вода затопила два общежития в рабочем поселке артели «Сисим».