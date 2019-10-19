Великобритании, по всей видимости, придется выходить из ЕС по жесткому сценарию – то есть без сделки с ЕС

Палата общин, несмотря на призывы премьер-министра Бориса Джонсона, проголосовала за отсрочку Брекзита. Таким образом, голосование по соглашению, достигнутому 17 октября в Брюсселе стало бессмысленным. Джонсон уже заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября, как и планировалось – со сделкой или без нее. Проект соответствующего закона будет представлен правительством в начале следующей недели.
2019-10-19T17:30:00+03:00
2019-10-19T17:30:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 19 октября 2019
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