Великобритании, по всей видимости, придется выходить из ЕС по жесткому сценарию – то есть без сделки с ЕС

Палата общин, несмотря на призывы премьер-министра Бориса Джонсона, проголосовала за отсрочку Брекзита. Таким образом, голосование по соглашению, достигнутому 17 октября в Брюсселе стало бессмысленным. Джонсон уже заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября, как и планировалось – со сделкой или без нее. Проект соответствующего закона будет представлен правительством в начале следующей недели.