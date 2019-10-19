Семь человек, считавшиеся пропавшими, найдены живыми на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

По официальным данным, погибли 15 рабочих золотодобывающего рудника.

6 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их поиски будут идти в круглосуточном режиме. Сейчас в спасательной операции участвует порядка 300 человек, для них в поселке ставят палатки. Как сообщается, рабочих, оставшихся без жилья при прорыве дамбы на реке Сейба, разместили на соседних участках. Всего в общежитии проживали 72 человека. Пока известно о 15 погибших, их имена официально не называли, но некоторые СМИ уже опубликовали списки жертв – в МЧС, между тем, потребовали ускорить опознание тел. Несколько человек тяжело пострадали – их доставят в больницы Красноярска.

По информации агентств, в офисе компании-владельца золотодобывающей артели проходят обыски. По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы технологического водоема. Она обрушилась сегодня ночью. В результате затопило два временных общежития, где жили рабочие. Как отмечается, место происшествия находится в глухой тайге.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. В Красноярском крае предстоящий понедельник объявили днем траура по погибшим.