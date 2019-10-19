Десятки тысяч человек принимают участие в марше против выхода Великобритании из ЕС

Участники собрались около мраморной арки у Гайд-парка в Лондоне и направились к британскому парламенту. Участники требуют повторного референдума о членстве страны в ЕС. Сегодняшняя акция приурочена к заседанию парламента Великобритании, на котором обсуждается судьба Брекзита. В палате общин в эти минуты проходят дебаты по соглашению, которое премьер Борис Джонсон заключил с ЕС 17 сентября.
2019-10-19T16:30:00+03:00
2019-10-19T16:33:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522269-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 19 октября 2019
Загрузка комментариев...