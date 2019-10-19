Десятки тысяч человек принимают участие в марше против выхода Великобритании из ЕС

Участники собрались около мраморной арки у Гайд-парка в Лондоне и направились к британскому парламенту. Участники требуют повторного референдума о членстве страны в ЕС. Сегодняшняя акция приурочена к заседанию парламента Великобритании, на котором обсуждается судьба Брекзита. В палате общин в эти минуты проходят дебаты по соглашению, которое премьер Борис Джонсон заключил с ЕС 17 сентября.