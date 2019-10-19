В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поводом стала проверка по факту госпитализации от истощения 11-летней школьницы. Она воспитывались в многодетной семье, в которой кроме нее было еще 8 несовершеннолетних детей. В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в специализированное учреждение.
2019-10-19T16:31:00+03:00
2019-10-19T16:32:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 19 октября 2019
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