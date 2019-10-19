Пятилетняя девочка из  России погибла в турецкой Анталье

Как сообщили ТАСС в российском генконсульстве обстоятельства трагедии уточняются. Ранее сообщалось, что отдыхавшая в городе Кемер семья из России взяла напрокат трехместный электровелосипед и отправилась в каньон Гёйнюк. Отец не справился с управлением, в результате падения ребенок получил тяжелые травмы.