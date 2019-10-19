В офисе «Сибзолота» прошли обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Как сообщил Интерфаксу информированный источник, по делу работают две бригады следователей: одна в Красноярске, другая на месте происшествия. Вода затопила в рабочем поселке золотодобывающей артели Сисим" два общежития, в которых могли находиться более 70 человек. По данным МЧС, погибли 15 человек, 6 пропали без вести. Распоряжением губернатора, понедельник объявлен в регионе траурным днем.