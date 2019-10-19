Женская сборная России по биатлону не сможет заявить на новый сезон максиамальное количество спортсменок

Причина — аннулирование результатов дисквалифицированной Маргариты Васильевой.

В сентябре Маргарита Васильева была дисквалифицирована на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. 17 октября Международный союза биатлонистов аннулировал результаты российской спортсменки.

После этого Россия потеряла четвёртое место в Кубке наций, что автоматически лишило команду максимальной квоты на грядущий сезон Кубка мира.

Таким образом, в нынешнем сезоне женская сборная России сможет выставлять на гонки лишь по пять биатлонисток. Ранее у команды было шесть стартовых мест

Добавлю, что Васильева могла обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде. Однако делать этого не стала, поскольку не получила никакой поддержки от СБР или РУСАДА

Возобновить спортивную карьеру спортсменка сможет в марте 2021 года.