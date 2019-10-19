В Лондоне в эти минуты проходит заседание британского парламента по новому соглашению о Брекзите

Ранее его согласовал с Евросоюзом премьер Борис Джонсон. Он призвал депутатов палаты общин поддержать это соглашение.

Между тем, лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что считает новое соглашение хуже предыдущего. Корбин подчеркнул, что сегодняшнее голосование не станет развязкой по ситуации с Брекзитом, не внесет ясности. Он выступил за проведение повторного референдума по выходу страны из ЕС.

Если сделка Джонсона сегодня не получит необходимой поддержки, на голосование сегодня же будет поставлен вопрос о выходе королевства из ЕС без сделки 31 октября.