В Нальчике произошла драка между полицейскими, закончившаяся смертью одного из них

Погибший – спецназовец из Карелии: по данным источника агентства «Интерфакс», у него произошел конфликт с сотрудником чеченского полка ППС имени Ахмата Кадырова. Сам инцидент случился в стенах Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД. По словам собеседника агентства, после того, как полицейские подрались, их сначала разняли, но затем драка продолжилась. После ее окончания карельский спецназовец был мертв. Телеграм-канал «Омбудсмен полиции», в свою очередь, утверждает, что во вторую атаку первым полез полицейский из полка ППС имени Ахмата Кадырова. Как отмечается, он повалил своего карельского коллегу на пол и стал наносить удары по голове и лицу. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. О задержании подозреваемого при этом не сообщалось.

В МВД ситуацию пока что не прокомментировали.