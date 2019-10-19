Скончался бывший советский и российский теннисист Александр Волков

Об этом в Твиттере сообщил вице-президент Федерации тенниса России, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. Волкову было 52 года. Он завершил карьеру в 1997 году, после чего тренировал сборную России. За свою карьеру Александр Волков выиграл три турнира в одиночном разряде. Наивысшую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов спортсмен занимал в 1993 году, когда находился на 14-й строчке.