Скончался бывший советский и российский теннисист Александр Волков

Об этом в Твиттере сообщил вице-президент Федерации тенниса России, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. Волкову было 52 года. Он завершил карьеру в 1997 году, после чего тренировал сборную России. За свою карьеру Александр Волков выиграл три турнира в одиночном разряде. Наивысшую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов спортсмен занимал в 1993 году, когда находился на 14-й строчке.
2019-10-19T15:32:00+03:00
2019-10-19T15:37:32+03:00
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15:32, 19 октября 2019
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