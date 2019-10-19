В Лондоне в эти минуты проходит масштабная акция противников Брекзита

Об этом сообщает Би-би-си. Сегодня британский парламент собрался на историческое заседание. Палата общин впервые за почти сорок лет проводит его в субботу. Парламент должен решить, стоит ли принимать предложение премьера Бориса Джонсона по выходу страны из состава Евросоюза. Джонсон объявил о достижении нового соглашения с ЕС два дня назад.
2019-10-19T15:31:00+03:00
2019-10-19T15:35:51+03:00
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15:31, 19 октября 2019
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