В Лондоне в эти минуты проходит масштабная акция противников Брекзита

Об этом сообщает Би-би-си. Сегодня британский парламент собрался на историческое заседание. Палата общин впервые за почти сорок лет проводит его в субботу. Парламент должен решить, стоит ли принимать предложение премьера Бориса Джонсона по выходу страны из состава Евросоюза. Джонсон объявил о достижении нового соглашения с ЕС два дня назад.