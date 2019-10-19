В Нальчике произошла драка между полицейскими, которая закончилась гибелью спецназовца

В Нальчике в Институте повышения квалификации МВД произошла драка между полицейскими, которая закончилась гибелью спецназовца. Об этом сообщает агетство Интерфакс. По его данным, погиб силовик из отряда спецназначения «Гром» МВД Карелии. Второй участник драки служит в чеченском полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.

Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» пишет, что полицейских разняли, но сотрудник из Чечни на этом не остановился и вновь бросился на силовика из Карелии.

В пресс-службе Следственного управления по Кабардино-Балкарии агентству ТАСС сказали, что вчера вечером после драки действительно скончался слушатель Института повышения квалификации МВД. Там добавили, что все участники происшествия установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.