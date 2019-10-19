Просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» проходит в городах России

В Москве её проводят в Академии музыки имени Гнесиных.

В академии собрались несколько десятков детей и подростков разного возраста. Большинство из них внешне как будто бы и не нервничали. Один из участников диктанта, Илья, сказал корреспонденту «Эха», что воспринимает происходящее как отдых.

Когда все собравшиеся отметились у организаторов, их поделили на группы по возрастам и развели по разным аудиториям. В каждом зале было по пианино. На них заслуженные преподаватели играли специально написанный для этого материал.

Всего диктант длился чуть менее часа. За это время партию сыграли двенадцать раз. Свои результаты зарегистрированные участники смогут проверить позже на сайте проекта.

Те слушатели, которые уже закончили с диктантом, уходили из Гнесинки с довольными лицами. Студент академии Ольга сказал корреспонденту «Эха», что все прошло идеально.

Записи с прослушиваний сейчас выложены в группе Всеобщего музыкального диктанта в социальной сети ВКонтакте.

В акции участвовали десятки городов. Организаторы утверждают, что она нужна чтобы остановить снижение музыкальной грамотности и вдохновить людей на творческие свершения.