Президент Чили ввел чрезвычайное положение в столице страны из-за протестов после подорожания проезда на метро

Президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго из-за протестов после подорожания проезда на метро.

Чилийский лидер объяснил свое решение вандализмом со стороны участников акций. Все дело в том, что протесты, начавшиеся почти две недели назад в Сантьяго, переросли в беспорядки. Демонстранты, в частности, подожгли штаб-квартиру итальянской энергетической компании Enel. Кроме того, неизвестные разгромили несколько станций метро и сожгли как минимум 10 автобусов. Также протесты превратились в столкновения митингующих с полицией: чилийские силовики применяли слезоточивый газ и дубинки, в то время как участники акций бросали камни и нападали на полицейские машины. Среди тех, кто вышел на улицы, значительная часть – это старшеклассники и студенты. Именно они, как отмечает Би-би-си, больше всего недовольны повышением цен на проезд в метро. Власти же пошли на такой шаг, объяснив это высокими ценами на электроэнергию и девальвацией чилийского песо. Теперь в час пик поездка на метро вместо 800 песо стоит 830. Это чуть больше доллара, а в рублевом эквиваленте цена поднялась на 2,5 рубля – до 74,5 рублей. В обычное же время – 640 песо: это 90 центов.

В результате протестов в Сантьяго было задержано 180 человек. Метро чилийской столицы на эти выходные прекратило свою работу.