В Красноярском крае предстоящий понедельник объявили днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. По последним данным, погибли 15 человек, 14 в больнице, 13 в списке пропавших без вести. Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске произошел рано утром. Глава правительства края Юрий Лапшин сказал, что сооружение было возведено с нарушением норм.

В Следственном комитете предположили, что выше по течению реки могла находиться еще одна дамба, прорыв которой привел к разрушению сооружения в рабочем поселке. Один из работников прииска рассказал радиостанции «Говорит Москва», что всего дамб было четыре. Они держали отработанные, затопленные участки золотодобычи. Собеседник радиостанции добавил, что похожие происшествия были уже не раз, однако они не были такими масштабными.

У компании-владельца разрушенной дамбы в Красноярском крае начался обыск. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, одна бригада следователей работает в офисе «Сибзолото», другая – непосредственно на месте происшествия.