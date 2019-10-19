Одиночные пикеты в память о репрессированных пройдут у Соловецкого камня 20 октября. Ранее организаторы акции «Бессмертный ГУЛАГ» хотели провести памятное мероприятие, но мэрия трижды отказала в его согласовании. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов, сопредседатель ПАРНАСа Михаил Шнейдер, добавив, что каждый раз отказы мэрии были необоснованными.

«20 октября мы вынуждены вновь провести одиночные пикеты с 14.00 до 16.00 у Соловецкого камня. Так как все предыдущие наши попытки согласовать акцию «Бессмертный ГУЛАГ» не увенчались успехом», — рассказал он.

По словам М.Шнейдера, мэрия отказала в согласовании уведомлений на 6, 13 и 20 октября в проведение демонстрации от Соловецкого камня до Стены скорби на проспекте Сахарова в память о жертвах ГУЛАГа и с требованием прекращения политических репрессий в нынешней России, «абсолютно необоснованно».

«Мы будем подавать апелляцию в Мосгорсуд. Если Мосгорсуд не примет нашу апелляцию, мы подадим жалобу в ЕСПЧ, который разберется и примет правильное решение», — подчеркнул М.Шнейдер.

Одиночные пикеты пройдут 20 октября у Соловецкого камня с 14.00 до 16.00.