В столице Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов, связанных с повышением стоимости проезда в метро

Власти увеличили тарифы из-за высоких цен на электроэнергию и снижения курса чилийского песо. Теперь в час-пик одна поездка на метро стоит вместо восьмисот песо 830. Это примерно 1 доллар и 17 центов. Как отмечает Би-би-си, решение вызвало наибольшее возмущение у студентов и старшеклассников. Протесты переросли в столкновения с полицией. Протестующих разгоняли с использованием слезоточивого газа. Те в ответ бросали в сотрудников полиции камни.
2019-10-19T14:30:00+03:00
2019-10-19T14:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 19 октября 2019
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