В столице Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов, связанных с повышением стоимости проезда в метро

Власти увеличили тарифы из-за высоких цен на электроэнергию и снижения курса чилийского песо. Теперь в час-пик одна поездка на метро стоит вместо восьмисот песо 830. Это примерно 1 доллар и 17 центов. Как отмечает Би-би-си, решение вызвало наибольшее возмущение у студентов и старшеклассников. Протесты переросли в столкновения с полицией. Протестующих разгоняли с использованием слезоточивого газа. Те в ответ бросали в сотрудников полиции камни.