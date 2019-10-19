Сотрудники полиции не нашли ничего подозрительного в самолете, экстренно приземлившемся после сообщения о бомбе

Сотрудники полиции не нашли ничего подозрительного в самолете, экстренно приземлившемся в Красноярске после анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте. Там считают, что о взрывном устройстве в Самолете, летевшем из Улан-Удэ в Москву сообщил пассажир, опоздавший на рейс. Подозреваемого задержали.
2019-10-19T14:30:00+03:00
2019-10-19T14:32:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522225-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 19 октября 2019
Загрузка комментариев...