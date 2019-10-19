В Нальчике спецназовец умер после драки в институте повышения квалификации МВ

В Нальчике спецназовец умер после драки в институте повышения квалификации МВД. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Согласно этим данным, погиб силовик, служивший в отряде спецназначения «Гром» МВД Карелии. Подозреваемый в убийстве служит в чеченском полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.
2019-10-19T14:30:00+03:00
2019-10-19T14:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 19 октября 2019
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