Палата общин британского парламента собралась для обсуждения предложения Бориса Джонсона по выходу страны из ЕС

Палата общин британского парламента собралась для обсуждения предложения премьера Бориса Джонсона по выходу страны из ЕС. В субботу парламент Великобритании заседает впервые с 1982 года. Депутатам предстоит проголосовать по поправке, предполагающей отсрочку Брекзита.
2019-10-19T14:00:00+03:00
2019-10-19T14:03:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:00, 19 октября 2019
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