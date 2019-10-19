Палата общин британского парламента собралась для обсуждения предложения Бориса Джонсона по выходу страны из ЕС

Палата общин британского парламента собралась для обсуждения предложения премьера Бориса Джонсона по выходу страны из ЕС. В субботу парламент Великобритании заседает впервые с 1982 года. Депутатам предстоит проголосовать по поправке, предполагающей отсрочку Брекзита.