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Эксклюзив Эха 13:51, 19 октября 2019

Председатель МГД Шапошников перешел на мат при обсуждении проекта городского бюджета

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников использовал нецензурную лексику на заседании, на котором обсуждался проект городского бюджета на 2020−2022 годы. Кроме того, Шапошников не мог правильно произнести фамилию одного из спикеров. Как прокомментировал радиостанции «Эхо Москвы» сам спикер Михаил Тимонов, поведение главы Мосгордумы во время заседания было «не вполне адекватным».
«Что касается девиантной лексики, слышной на размещенном в сети ролике, и барской манеры А.Шапошникова в общении с помощниками, это очень печально, так как люди, занимающие ответственные публичные посты, должны являть собой образцы корректности и профессионализма, и уж точно не должны дискредитировать возглавляемую структуру. Искажение моей фамилии дополняет картину. Если он действительно не может запомнить правильное ударение, то это свидетельствует о наличии проблемы, к решению которой стоило бы привлечь специалистов. Если же он ошибается с ударением специально, то тут проблемы иного рода», — отметил депутат М.Тимонов.
По словам спикера, в рамках вчерашнего заседания МГД возникло ощущение, что поведение председателя Мосгордумы Шапошникова «не вполне адекватно и заставляет задуматься относительно его психологического состояния в период проведения заседания, и даже порождает сомнение в его способности исполнять свои обязанности».
В настоящее время запись заседания остается доступна на YouTube-канале: заседание длилось более 4 часов, подсчет голосов происходил по его окончании. На записи отчетливо слышна нецензурная лексика, которую использует спикер Мосгордумы. Сам Шапошников пока никак не комментировал эту информацию.



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