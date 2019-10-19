В Абакане на трое суток арестовали местного жителя, который в городском парке раздавал книги о гимнастике Цигун

В Абакане на трое суток арестовали местного жителя, который в городском парке раздавал книги о китайской гимнастике Цигун. Об этом сообщает сайт МБХ Медиа. Мужчину заподозрили в распространении экстремистских материалов. Арестованный рассказал, что он занимается гимнастикой в парке, а до и после занятий раздает книги и рассказывает отдыхающим о положительном оздоровительном эффекте практики Цигун.
2019-10-19T13:30:00+03:00
2019-10-19T13:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 19 октября 2019
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