В Абакане на трое суток арестовали местного жителя, который в городском парке раздавал книги о гимнастике Цигун

В Абакане на трое суток арестовали местного жителя, который в городском парке раздавал книги о китайской гимнастике Цигун. Об этом сообщает сайт МБХ Медиа. Мужчину заподозрили в распространении экстремистских материалов. Арестованный рассказал, что он занимается гимнастикой в парке, а до и после занятий раздает книги и рассказывает отдыхающим о положительном оздоровительном эффекте практики Цигун.