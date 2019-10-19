Минюст признал иностранным агентом ингушское объединение учителей, которое призывало к бойкоту выборов

Об этом сообщает «Новая газета». Перед единым днем голосования объединение «Институт социальных изменений» присоединилось к открытому письму московского профсоюза учителей. В тексте была просьба не участвовать в работе избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму. После этого представители Минюста пришли в объединение с внеплановой проверкой. В доме руководителя организации прошел обыск. Силовики обращали внимание на иностранное финансирование «Института социальных изменений».