Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников перешел на мат, рассуждая о работе своих помощников на заседании, посвященном проекту бюджета столицы. Кроме того, глава городской думы вступил в перепалку с одним из депутатов, фамилию которого отказался правильно произносить.

Запись заседания доступна на YouTube-канале Мосгордумы. Каких-либо комментариев от Алексея Шапошникова на этот счет пока не последовало.

Михаил Тимонов «Эху» сказал, что обеспокоен состоянием Шапошникова и сомневается в его способности исполнять обязанности. В Мосгордуме седьмого созыва Тимонов возглавляет фракцию «Справедливой России».