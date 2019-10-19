Анкара обвинила курдов в нарушении режима прекращения огня

В сообщении министерства обороны Турции говорится, что представители рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны устроили более десяти обстрелов. В Анкаре добавили, что поставили в известность США. В минувший четверг вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара приостановит военную операцию в Сирии на пять дней. За это время курдские военные формирования должны будут вывести свои войска.
2019-10-19T13:30:00+03:00
2019-10-19T13:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 19 октября 2019
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