Британский парламент сегодня обсуждает сделку с ЕС. На заседании, которое впервые почти за сорок лет проходит в субботу, парламентарии должны одобрить или отклонить новый вариант договора с Евросоюзом об условиях Брекзита, который подписал премьер Борис Джонсон. Эти условия фактически позволяют Северной Ирландии экономически отделиться от Великобритании. Сценарий допускает и аналогичные действия со стороны Шотландии.