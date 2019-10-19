Британский парламент сегодня обсуждает сделку с ЕС. На заседании, которое впервые почти за сорок лет проходит в субботу, парламентарии должны одобрить или отклонить новый вариант договора с Евросоюзом об условиях Брекзита, который подписал премьер Борис Джонсон. Эти условия фактически позволяют Северной Ирландии экономически отделиться от Великобритании. Сценарий допускает и аналогичные действия со стороны Шотландии.
2019-10-19T13:30:00+03:00
2019-10-19T13:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 19 октября 2019
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