Государственный телеканал «Грозный» выпустил передачу с участием чиновников о репрессиях, против которых сообщала «Новая газета». Все они отрицают задержание и увольнение. В частности, заместитель главы МВД по Чечне Апти Алаудинов рассказывает, что с начала октября находится в отпуске и занимается выполнением поручения Рамзана Кадырова.

Несколько дней назад «Новая газета» сообщила, что в Чечне не первый месяц идут задержания высокопоставленных местных чиновников из близкого круга главы республики Рамзана Кадырова. Кроме того, задерживают родственников этих людей. Газета писала, что их могут содержать в секретных тюрьмах. Рамзан Кадыров назвал сведения из публикации «тысячепроцентной ложью».