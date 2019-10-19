Более полумиллиона человек приняли участие в акции протеста в Барселоне, которая закончилась только к утру

Манифестации в Каталонии переросли в столкновения с полицией – почти 200 человек пострадали.

Улицы в огне, отряды полиции в полной амуниции, сваленные в кучу металлические ограждения, разбитые киоски — это кадры из протестующей Барселоны, где накануне началась всеобщая забастовка. Она стартовала с мирного шествия в центре города, затем агрессивно настроенные демонстранты направились к представительству испанской полиции, они окружили здание, забрасывали силовиков брусчаткой, бутылками, банками, строили баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Полиция действовала жестко, применяя водометы, слезоточивый газ и резиновые пули, рассказала телеканал «Дождь» местная жительница.

В ходе протестов были задержаны 54 демонстранта. По данным газеты El Pais, в Барселоне за медицинской помощью обратилось более 150 человек. Акции прошли и в других городах Каталонии, в Жироне, Таррагоне и Лериде они также не обшлись без столкновений с полицией, пострадало около 30 человек. Это уже пятая ночь беспорядков в регионе. Они начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам из-за референдума о независимости в 2017 году, который власти королевства признали незаконным.

В настоящий момент коммунальные службы Барселоны восстанавливают город после беспорядков. Несколько улиц в центре перекрыты.