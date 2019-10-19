В Великобритании проходит экстренное заседание Палаты общин, посвященное выходу страны из ЕС

Премьер-министр Борис Джонсон пытается убедить депутатов в необходимости одобрить соглашение с Брюсселем.

Дебаты в преддверии уже четвертого по счету голосования по проекту сделки с Евросоюзом начались с выступления главы кабмина. Консерватор Борис Джонсон, который ранее грозил в случае отказа Палаты общин поддержать документ выйти из ЕС без какого-либо соглашения, в своей речи сказал, что дальнейшая отсрочка «бессмысленна и будет очень дорого стоить». Он призвал депутатов не только объединиться между собой, но и объединить страну.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, в свою очередь, выразил мнение, что предложенная сделка еще хуже той, что предлагала предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй. Корбин считает, что соглашение станет изменой, потому что оно станет катастрофой, в первую очередь, для рабочего класса.

Между тем спрогнозировать результаты голосования сейчас достаточно проблематично. Так, в частности, против сделки намерена голосовать союзник консерваторов по правящей коалиции – Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии. И это при том, что даже вместе им не хватает 1 голоса до большинства. Также против сделки намерена голосовать Шотландская национальная партия. В то же время газета «Гардиан» пишет, что Джонсон может заручиться поддержкой наиболее радикальных сторонников выхода Британии из ЕС, которые ранее отвергали проект Терезы Мэй.

Голосование за проект соглашения Лондона с Брюсселем ожидается как минимум через 3,5 часа.