В Красноярском крае не менее 15 человек погибли в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске

Судьба еще 13 неизвестна. По разным данным, от 12 до 14 человек в больнице. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, — рассказал пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий.

МЧС, тем временем, увеличивает число людей, задействованных в ликвидации последствий, — сообщила замначальника пресс-службы краевого управления ведомства Алена Алексишина.

Местные власти сообщили об эвакуации по меньшей мере одного поселка, распложенного в районе происшествия. Дамба, прорыв которой произошел в 170-ти километрах от Красноярска сегодня рано утром, по предварительным данным, не была зарегистрирована в реестре гидротехнических сооружений. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Усс сообщил, что сооружение принадлежало холдингу «Сибзолото». Председатель правительства края Юрий Лапшин, в свою очередь, добавил, что дамба была построена с нарушением всех норм.

В Ростехнадзоре заявили, что сооружение не ставили на учет, и проверки на дамбе не проводились.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

О происшествии доложили президенту Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент поручил оказать людям помощь, выяснить причины и не допустить распространения последствий на ближайшие поселки.