Аэрофлот и ее сотрудников оштрафовали почти на триста тысяч рублей за массовые задержки выдачи багажа в «Шереметьево»

Компанию Аэрофлот" и ее сотрудников оштрафовали почти на триста тысяч рублей за массовые задержки выдачи багажа летом в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Московскую транспортную прокуратуру. Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» начались в мае, когда пассажиры жаловались, что ждут свои чемоданы по несколько часов. В конце июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизировалась, однако жалобы еще некоторое время продолжали поступать.