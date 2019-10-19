Аэрофлот и ее сотрудников оштрафовали почти на триста тысяч рублей за массовые задержки выдачи багажа в «Шереметьево»

Компанию Аэрофлот" и ее сотрудников оштрафовали почти на триста тысяч рублей за массовые задержки выдачи багажа летом в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Московскую транспортную прокуратуру. Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» начались в мае, когда пассажиры жаловались, что ждут свои чемоданы по несколько часов. В конце июня аэропорт сообщил, что ситуация стабилизировалась, однако жалобы еще некоторое время продолжали поступать.
2019-10-19T12:30:00+03:00
2019-10-19T12:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 19 октября 2019
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