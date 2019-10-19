В следственных изоляторах Москвы запускают ФСИН-ТВ

Телевидение для заключенных уже тестируют в СИЗО «Водник». По словам правозащитника Ивана Мельникова, находящимся под стражей предлагают бесплатный пакет каналов. Кроме того, можно за деньги заказать фильм из списка, включающего в себя 50 картин. Стоимость одного фильма составляет около 200 рублей. Предусмотрена бегущая строка, чтобы администрация СИЗО могла доводить до заключенных различную информацию. Впоследствии систему планируют установить во всех изоляторах Москвы.