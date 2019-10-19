В следственных изоляторах Москвы запускают ФСИН-ТВ

Телевидение для заключенных уже тестируют в СИЗО «Водник». По словам правозащитника Ивана Мельникова, находящимся под стражей предлагают бесплатный пакет каналов. Кроме того, можно за деньги заказать фильм из списка, включающего в себя 50 картин. Стоимость одного фильма составляет около 200 рублей. Предусмотрена бегущая строка, чтобы администрация СИЗО могла доводить до заключенных различную информацию. Впоследствии систему планируют установить во всех изоляторах Москвы.
2019-10-19T12:30:00+03:00
2019-10-19T12:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 19 октября 2019
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