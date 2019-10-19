15 человек погибли, судьба 13 неизвестна после прорыва дамбы на золотом прииске в Красноярском крае

Это последние данные МЧС. Губернатор Александр Усс пообещал семьям погибших пострадавшим всю необходимую помощь.

Несколько минут назад Кремль объявил, что президент Владимир Путин распорядился оказать помощь пострадавшим и не допустить распространения последствий обрушения дамбы на ближайшие населенные пункты.

В краевом управлении Ростехнадзора говорят, что дамбу не ставили на учет, проверки на ней не проводились. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ.