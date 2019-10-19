Правозащитник: Специальная система ТВ, запущенная в московском СИЗО N 5, появится и в других столичных изоляторах

Специальная система телевидения для заключенных появится в столичных изоляторах. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник, вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, отметив, что дополнительные услуги будут платными.

«Специальная система телевидения появилась в столичном изоляторе N 5, известным под названием «Водник». Это своего рода интерактивное телевидение для заключенных: они могут смотреть бесплатный пакет общедоступных каналов, а также могут заказывать фильмы из предлагаемого списка, включающего в себя порядка 50-ти кинофильмов, и это уже платная услуга», — рассказал он.

По словам И.Мельникова, стоимость просмотра фильма составляет 199 рублей. «Одна из основных полезных функций этого интерактивного телевидения является то, что во время просмотра при появлении важной информации для заключенных, бегущей строкой она транслируется на экране. И администрация СИЗО может доводить до заключенных различную информацию», — подчеркнул он.

Правозащитник также заметил, что при проверке столичных изоляторов многие заключенные жаловались на слишком маленький список доступных фильмов и нехватке некоторых федеральных каналов. По словам И.Мельникова, список кинокартин будет расширяться, пока это тестовая система, она работает только в некоторых корпусах СИЗО «Водник», однако уже в скором времени появится во всех изоляторах страны.