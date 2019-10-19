В правительстве поддержали инициативу ограничить долю иностранного владения «важными» интернет-компаниями

В правительстве поддержали инициативу ограничить долю иностранного владения так называемыми «важными» интернет-компаниями. При этом там предлагают повысить порог в 20% акций, который хотели выставить авторы идеи.

У иностранцев должно быть не более чем пятьдесят процентов минус одна акция в доле владения интернет-ресурсами, которые ориентированы на российский рынок, — считают в кабинете министров. Об этом со ссылкой на свои источники пишет сайт РБК. В правительстве также отметили, что поддержат законопроект, если в нем будет четкие критерии определения интернет-сервиса как «важного», в противном случае не получится избежать оценочного влияния.

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес этот законопроект в Госдуму минувшим летом. Он подчеркивал, что поправки затронут сайты, компьютерные программы и информационные системы, которые собирают информацию о российских гражданах.

Ранее генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина говорила газете «Ведомости», что эти поправки не защищают внутренний рынок, а, только вредят отечественным технологиям. В том интервью она подчеркивала, что из-за этих ограничений через десять лет по Москве будут ездить не российские беспилотники, а например китайские.

По задумке автора инициативы ограничения точно затронут Яндекс и Mail.Group.