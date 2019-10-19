Палата общин британского парламента впервые с 1982 года собралась на заседание в субботу. Это сделано для того, чтобы обсудить предложение премьера Бориса Джонсона по выходу страны из ЕС. Свое выступление Джонсон начал с объявления о том, что новое соглашение позволит начать выход из Евросоюза 31 октября.
2019-10-19T12:00:00+03:00
2019-10-19T12:03:04+03:00
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12:00, 19 октября 2019
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