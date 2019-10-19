Полиция задержала человека, сообщившего о бомбе на самолете, летевшем из Улан-Удэ в Москву

Лайнер компании «СмартАвиа» был вынужден экстренно сесть в Красноярске.

Человеком, сообщившем о минировании самолета, мог оказаться опоздавший на рейс пассажир – такие данные привели в пресс-службе авиаперевозчика. Как пишет интернет-издание РБК, представители «СмартАвиа» — это бывшая «Нордавиа» — связались с полицейскими, которые выяснили, что звонок о «минировании» поступил на номер 112 из номера гостиницы в Улан-Удэ. В результате оперативники задержали подозреваемого на выходе из отеля: он, как утверждается, признался в том, что был «телефонным террористом». Какими мотивами он руководствовался при звонке, не уточняется. Экипаж Боинга 737 компании «СмартАвиа», летевшего из Улан-Удэ в Москву, запросил экстренную посадку чуть менее, чем через час после взлета. Еще несколько часов он кружил над Красноярском. Источник агентства ТАСС сообщил, что лайнер уже приземлился в аэропорту города, на борту находился 141 человек.

После дополнительной проверки самолет «СмартАвиа» должен продолжить свой рейс в Москву – через сколько это произойдет, пока неизвестно.