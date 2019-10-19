Глава столицы Ингушетии покинул свой пост после менее одного месяца работы. О том, что исполняющий обязанности главы администрации Магаса Магомет Марзиев ушел в отставку сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на мэрию. Причины не уточняются. Новым и.о. мэра стал Руслан Арсамаков.