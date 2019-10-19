Глава столицы Ингушетии покинул свой пост после менее одного месяца работы. О том, что исполняющий обязанности главы администрации Магаса Магомет Марзиев ушел в отставку сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на мэрию. Причины не уточняются. Новым и.о. мэра стал Руслан Арсамаков.
2019-10-19T11:30:00+03:00
2019-10-19T11:32:46+03:00
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11:30, 19 октября 2019
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