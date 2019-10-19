РБК: Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа. Согласно этим данным, правительство готово поддержать законопроект, если он будет ограничивать долю иностранного капитала в значимых информационных ресурсах на уровне 50% минус одна акция. Между тем, авторы документа ранее предложили ограничить долю иностранного капитала двадцатью процентами. Законопроект о значимых интернет-ресурсах внесли в Госдуму в июле. Автор документа, депутат Антон Горелкин говорил, что речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение для российского рынка и приводил в качестве примера Яндекс и Мэйл.ру Групп.