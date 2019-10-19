Почти двести человек пострадали в ходе новой волны протестов в Каталонии

Накануне полиция впервые применила водомет, — сообщает издание Эль Паис. Против демонстрантов также использовали резиновые пули и слезоточивый газ. Протесты вспыхнули после решения Верховного суда, который приговорил каталонских лидеров к длительным срокам за проведение референдума о независимости два года назад. Центром протестов стала Барселона.