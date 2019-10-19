В Улан-Удэ задержали мужчину, предположительно, сообщившего о взрывном устройстве на борту самолета

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика «Смарт-Авиа» – это новое название компании «Норд-Авиа». Ранее стало известно, что самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе. Подозреваемым стал опоздавший на рейс пассажир.
2019-10-19T11:30:00+03:00
2019-10-19T11:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 19 октября 2019
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