Полицейского ранили на станции метро «Савеловская» в Москве

Пострадавший – старший сержант – госпитализирован. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УВД на московском метрополитене. Согласно этим данным, полицейского ножом в грудь ранил пьяный мужчина. Его задержали и доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.