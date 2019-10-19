Полицейского ранили на станции метро «Савеловская» в Москве

Пострадавший – старший сержант – госпитализирован. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УВД на московском метрополитене. Согласно этим данным, полицейского ножом в грудь ранил пьяный мужчина. Его задержали и доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2019-10-19T11:30:00+03:00
2019-10-19T11:30:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 19 октября 2019
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