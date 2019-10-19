Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек

Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 13 человек пропали без вести. Дамбу на золотодобывающем прииске прорвало сегодня рано утром. Потоки воды практически смыли общежитие временного типа, где могли находиться до 80-ти человек. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Власти говорят, что дамба была возведена с нарушениями и ее не ставили на учет. По сведениям краевого правительства, сооружение принадлежало холдингу «Сибзолото».
2019-10-19T11:30:00+03:00
2019-10-19T11:30:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 19 октября 2019
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