Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек

Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 13 человек пропали без вести. Дамбу на золотодобывающем прииске прорвало сегодня рано утром. Потоки воды практически смыли общежитие временного типа, где могли находиться до 80-ти человек. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Власти говорят, что дамба была возведена с нарушениями и ее не ставили на учет. По сведениям краевого правительства, сооружение принадлежало холдингу «Сибзолото».