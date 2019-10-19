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11:00, 19 октября 2019

В следственных изоляторах Москвы запускают ФСИН-ТВ

Как рассказал агентству Интерфакс правозащитник Иван Мельников, это своего рода интерактивное телевидение для заключенных. Можно выбрать бесплатный пакет каналов или заказать фильм из платного пакета. Стоимость одной картины составляет около двухсот рублей. Есть бегущая строка. Она создана для того, чтобы доводить до заключенных информацию от администрации СИЗО. По словам Мельникова, пока телевидение тестируют в нескольких блоках СИЗО «Водник». Планируется, что в дальнейшем ФСИН-ТВ будет показывать во всех камерах московских изоляторов. Впрочем, на новое телевидение уже есть жалобы: член ОНК Москвы Александр Хуруджи рассказал, что некоторые арестанты жалуются на маленький выбор фильмов и отсутствие ряда федеральных каналов.



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