Норвежец Фруде Берг, осужденный в России по обвинению в шпионаже, может стать участником обмена заключенными с Литвой

Деталей предполагаемой операции с участием Москвы, Вильнюса и Осло пока крайне мало, однако она действительно готовится и может произойти в ближайшее время. По крайней мере, это газете «Коммерсантъ» рассказал источник в госструктурах. А чуть ранее же об этом сообщали норвежский телеканал NRK и литовское агентство BNS. Речь, по данным газеты, изначально шла об обмене двумя россиянами и двумя литовцами. Однако затем, как отмечается, был поднят вопрос и о Фруде Берге, получившем в апреле этого года 14 лет колонии строгого режима. Издание добавляет, что на следующей неделе состоится визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в норвежский город Киркенес, откуда родом Берг. Там, в свою очередь, надеялись на обмен заключенными, однако в норвежских тюрьмах нет россиян, осужденных за шпионаж. Выходом, пишет газета, стал как раз возможный обмен с Литвой. При этом российский адвокат Берга Илья Новиков от комментариев отказался.

Фруде Берг чуть ранее подал прошение президенту России Владимиру Путину о помиловании. По версии следствия, он пытался добыть секретную информацию о ядерных подводных лодках. Сам норвежец признает сотрудничество с разведкой своей страны, но шпионаж отрицает.