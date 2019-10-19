СПЧ предложил внести в закон о домашнем насилии типы защиты для жертвы, которая сможет рассчитывать на особый ордер

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил закрепить понятие семейно-бытового насилия и типы защиты от него, когда жертва сможет рассчитывать на особый ордер. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ Екатерина Винокурова.

«Различные форматы законопроекта профилактики семейно-бытового насилия обсуждаются уже и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в СПЧ. Я считаю, что такой законопроект должен быть принят. Потому что сейчас и женщины и мужчины абсолютно беззащитны в ситуации, когда в семье присутствует насилие», — рассказала она.

Е.Винокурова добавила, что в данной ситуации речь идет о том, что тот, кто оказывает насилие, будет вынужден съехать из общего жилья.

«Самая главная мера, которая вводится — охранные ордера. Когда в досудебном порядке человеку. который осуществляет насилие над другим человеком, запрещают приближаться к жертве, и заставляют искусственно взять паузу, по факту съехать», — сказала она.

Е.Винокурова считает, что данный законопроект будет укреплять семейные ценности, а не разрушать. «Он дает возможность семье установить отношения до стадии когда ситуация станет необратимой», — отметила она.