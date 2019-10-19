Компания «Аэрофлот» и ее сотрудники оштрафованы почти на 300 тысяч рублей из-за задержек багажа в «Шереметьево» минувшим летом. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Московскую транспортную прокуратуру. Ранее сообщалось, что из-за багажного коллапса, который начался в «Шереметьево» в мае, был уволен целый ряд сотрудников аэропорта.