Компания «Аэрофлот» и ее сотрудники оштрафованы почти на 300 тысяч рублей из-за задержек багажа в «Шереметьево» минувшим летом. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Московскую транспортную прокуратуру. Ранее сообщалось, что из-за багажного коллапса, который начался в «Шереметьево» в мае, был уволен целый ряд сотрудников аэропорта.
2019-10-19T10:30:00+03:00
2019-10-19T10:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 19 октября 2019
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